ضبط 4 طائرات "درون" مع راكب قادم من الإمارات بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أعلنت جمارك مطار القاهرة الدولي، ضبط راكب مصري يخفي 4 طائرات مزودين بكاميرات، ونظارتين ثلاثيتي الأبعاد، داخل حقائبه بين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت الجمارك في بيان اليوم، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي، تقدم أحد الركاب لإنهاء الإجراءات الجمركية على حقائبه من خلال صالة الخدمة المميزة، ومعه إقرار جمركي يفيد بأنه يحمل حقيبتين ليس بداخلهما ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب أو رسوم جمركية، وأنه مسئول مسئولية تامة عما بداخلهم، وذلك لخالد حسام الديب مأمور الجمرك.

وتابعت الجمارك:"وبتفتيش حقائب الراكب، عثر على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من إبراهيم طه مأمور الجمرك وهاني مصطفى رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود ما يشتبه أن يكون طائرات مزودين بكاميرات".

وكلف عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، محمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا في وجود الراكب، مما أسفر عن ضبط 4 طائرات مفككين مزودين بكاميرات ماركة "درون"، و اثنين كاميرا مفردين ونظارتين ثلاثيتي الأبعاد، وواحد ريموت خاص بالطائرات.

وعلى الفور، حرر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك، محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات الأمنية.

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