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أجازة عيد الفطر ورمضان.. 11 يوما راحة للمواطنين بينها 6 متصلة

12:05 م السبت 16 أبريل 2022
أجازة عيد الفطر ورمضان.. 11 يوما راحة للمواطنين بينها 6 متصلة

صلاة عيد الفطر ارشيفية

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كتب- محمد نصار:

انتصف شهر رمضان الكريم اليوم السبت الموافق 16 أبريل 2022، ويستعد المواطنون لاستقبال عيد الفطر المبارك في نهاية الشهر.

ويبحث المواطنون عن الإجازات الرسمية التي تتعطل فيها المدارس والمصالح الحكومية والبنوك والقطاع العام والخاص.

ويستعرض "مصراوي" مواعيد الإجازات الرسمية والأسبوعية خلال النصف الثاني من رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك.

1- الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان.

2- السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان.

3- الاثنين 25 أبريل (عيد تحرير سيناء) الموافق 24 رمضان.

4- الاثنين 25 أبريل (شم النسيم) الموافق 24 رمضان.

ومن المقرر أن يتم ترحيل الاحتفال بعيدي تحرير سيناء وشم النسيم ليوم الخميس نهاية الأسبوع بدلا من يوم الاثنين، وذلك وفقا لنهج الحكومة في ترحيل إجازات منتصف الأسبوع لنهايته.

5- الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان.

6- السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان.

7- الأحد 1 مايو (عيد العمال + وقفة عيد الفطر) الموافق 30 رمضان.

8- الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر.

9- الثلاثاء 3 مايو ثاني أيام عيد الفطر.

10- الأربعاء 4 مايو ثالث أيام عيد الفطر.

ويكون الخميس الموافق 5 مايو يوم عمل طبيعي.

11- الجمعة 6 مايو إجازة أسبوعية.

12- السبت 7 مايو إجازة أسبوعية.

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عيد الفطر شهر رمضان الكريم الإجازات الرسمية

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