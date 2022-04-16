القاهرة تسجل 39 درجة.. الأرصاد: منخفض خماسيني شديد الحرارة على كافة الأنحاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يسود طقس اليوم السبت شديد الحرارة على كافة الأنحاء، إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية؛ لتكون ذروة الارتفاع يوم غدًا الأحد.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت الهيئة، أن هناك رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية اليوم السبت، تمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد، ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرًا في بعض المناطق.