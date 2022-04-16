حدث ليلاً| حادث مروع على الأوتوستراد.. والأزهر ينتقد بعض الأعمال الفنية في رمضان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حادث مروع على الأوتوستراد.. ومصدر يكشف حصيلة الضحايا

شهد محور الأوتوستراد حادث مروري مروع، إثر انقلاب سيارة ملاكي،بعد اصطدامها بسيارة نقل.

تلقت غرفة العمليات بإدارة مرور القاهرة؛ إخطاراً من الخدمات المعينة يفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالات وفاة ومصابين؛ ما تسبب في كثافات مرورية عالية.

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غرفة البترول: لا مبرر لزيادة الأسعار نتيجة تحريك أسعار البنزين

قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن أسعار البنزين في مصر منذ إبريل الماضي زادت جنيها واحدا فقط، حيث أن أسعار البترول زادت الضعف عالميًا.

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في تصادم ببني سويف

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخرين، في حادث تصادم في محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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إحباط تهريب 670 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية في المطار

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 670 قطعة من مستلزمات الشيش الإلكترونية، أخفاها راكب آسيوي الجنسية بين طيات ملابسه بحقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

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"خلصت القصة وتمامك مع مبارك".. مجدي الجلاد يحكي قصة أشهر مانشيت "إنذار"

عُرض مساء أمس الجزء الثاني من حلقة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت) في برنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر، عبر شاشة فضائية الشمس.

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"شعبة الأغذية" تطالب إندومي بإصدار بيان رسمي لتوضيح الخلل في المنتج

طالب حازم المنوفي عضو شعبة الأغذية، شركة إندومي بإصدار بيان رسمي لتوضيح الخلل في المنتج بعد سحبه من الأسواق.

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"شحن سلبي ضد الدين".. الأزهر ينتقد بعض الأعمال الفنية في رمضان

انتقد مركز الأزهر العالمي للفتوى، بعض الأعمال الفنية في رمضان، وأصدر، بيانا رد فيه على القضايا التي أثارت جدلا بعد أثار مسلسل فاتن أمل حربي، جدلا خلال الفترة الماضية، بسبب تناوله موضوع حضانة الأم ومن أحق بالرؤية.

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شركات مياه غازية ترفع أسعار بعض منتجاتها 75 قرشاً من أول مايو

قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، لمصراوي، إن شركات المياه الغازية مثل بيبسي وكوكاكولا سترفع أسعار عبوات اللتر 75 قرشاً بداية من شهر مايو المقبل.

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التنمية المحلية: تعامل فوري مع سائقي السيرفيس والنقل الجماعي المتلاعبين في أسعار الأجرة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تحرك في سعر البنزين في فئاته المختلفة، دون المساس بأسعار السولار، موضحًا أنه لا يوجد زيادة في أسعار أجرة النقل والمواصلات وسيارات السيرفيس في مختلف المحافظات المصرية، لأنها تعتمد في المقام الأول على أسعار السولار.

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حريق مروع في العمارات السكنية بمحيط مسجد عبد الرحيم القنائي

نشب حريق هائل، اليوم الجمعة، في العمارات السكنية الكائنة بالمنطقة الأزهرية في محيط مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي.

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مبروك عطية: "أسألكم الدعاء قلبي تعب" (فيديو)

نشر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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البرهان: نعمل على تهيئة المناخ للحوار في السودان

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، العمل على تهيئة المناخ للحوار في السودان.

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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في القدس

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء تزايد أعمال العنف في الحرم الشريف في القدس.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان مساء الجمعة: "ندعو كافّة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب الأعمال والخطابات الاستفزازية والمحافظة على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف/جبل الهيكل. ونحثّ المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين على التعاون للعمل من أجل خفض التوترات وضمان سلامة الجميع".

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زيلينسكي: أوكرانيا أقتربت من إكمال الإجابات على استبيان الانضمام للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في رسالة الفيديو اليومية في وقت متأخر من يوم الجمعة إن أوكرانيا أقتربت من إكمال الإجابات على استبيان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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زيلينسكي يتحدث عن مقتل ما يصل إلى 3000 جندي أوكراني حتى الآن

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن المسؤولين الأوكرانيين يعتقدون أن ما يترواح بين 2500 و3000 جندي أوكراني قتلوا حتى الآن في الحرب الروسية على أوكرانيا.

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