"شعبة الأغذية" تطالب إندومي بإصدار بيان رسمي لتوضيح الخلل في المنتج

كتب- أحمد عبدالمنعم:

طالب حازم المنوفي عضو شعبة الأغذية، شركة إندومي بإصدار بيان رسمي لتوضيح الخلل في المنتج بعد سحبه من الأسواق.

وأضاف "المنوفي" في تصريحات لمصراوي، إن الشركة حتى الآن لم تصدر أي بيان لتوضيح الأمر والخلل الموجود في المنتج، مشيرًا إلى ضرورة إصدار بيان يوضح ما هي المشكلات التي أدت لسحب المنتج من السوق ولكتها لم تخرج بأي بيان حتى الآن.

وتابع:" كل اللي عملته الشركة انها تذهب للتاجر وتسحب المنتج وتبديله بغيره ولو في مشكلة معينة في المنتج مفروض يطلعوا تصريح أو إرشاد ليتضح للتاجر وهل العيب في التصنيع أو من الممكن أن يسبب ضرر للمستهلك عايزين نعرف".

وأقرت شركة إندومي مصر بسحب منتجات لها من الأسواق بسبب مشكلة في التوابل التي تحويها عبواتها المتداولة، وقالت على صفحتها الرسمية على فيسبوك: انها سحبت المنتجات بعد طلب هيئة سلامة الغذاء للأمر.

وأضافت في منشورها أنها استبدلت المنتجات المسحوبة بمنتجات جديدة بدون الشطة مؤكدة إعادة فحص كيس الشطة فقط من محتويات العبوة من المنتجات المسحوبة من الأسواق.