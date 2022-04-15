الأحد.. "الثقافة" تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة



تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة، بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، وذلك في التاسعة مساء الأحد 17 إبريل بمقر مسرح الطليعة بالعتبة.



وقالت عبد الدايم: إن مسرح الطليعة يعد أحد الصروح التنويرية التى نجحت خلال ستة عقود في إنتاج عروض ساهمت في تشكيل وعي المجتمع ولمع من خلاله نجوم أثرو الحركة المسرحية والفنية وشكلوا حائطا للصد ضد كافة أشكال التطرف.

وأضافت: بعد مرور ٦٠ عاما ما يزال "الطليعة" يؤدى رسالته السامية باعتباره من أهم عناصر الإبداع المصري، مؤكدة أنه تفرد بعروض مميزة تستقطب مختلف شرائح الجمهور .



يتضمن حفل الافتتاح عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية للمسرح، وفي قاعة صلاح عبد الصبور تعقد ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار وعرض للحكي والغناء بعنوان (خلطة شبرا) كتابة وأشعار يسري حسان، ألحان الراحل أحمد الحجار، غناء ماهر محمود، إخراج محمد سليم.



وتمتد الاحتفالات إلى قاعة زكي طليمات حيث يتم تقديم عرض تخرج ورشة الحكي بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح ومدربي الورشة إضافة إلى إعلان تخرج الدفعة الأولي لورشة الحكي بمسرح الطليعة وتسليم الشهادات للخريجين إلى جانب تكريم مدربي الدفعة الأولى من ورشة الحكي وعدد من العاملين تقديرا لجهودهم.