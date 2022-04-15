Masrawy logo white

إعلان

تكلفة النقل مستقرة.. لماذا لم ترتفع أجرة المواصلات رغم زيادة أسعار البنزين؟

03:58 م الجمعة 15 أبريل 2022
تكلفة النقل مستقرة.. لماذا لم ترتفع أجرة المواصلات رغم زيادة أسعار البنزين؟

أسعار البنزين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، ثبات أجرة المواصلات في جميع المحافظات رغم رفع أسعار البنزين صباح اليوم.

وكشف قاسم، لمصراوي، سبب ثبات أجرة المواصلات رغم زيادة أسعار البنزين، قائلا: المواصلات العامة تعتمد على السولار الذي لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هي عليه.

وأشار متحدث التنمية المحلية إلى أن المحافظات ستقوم بمتابعة الأمر في المواقف العامة.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع أبريل / يونيه 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة

كالآتي: 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر بنزين 92، و9,75 جنيه للتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما تقرر زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
أسعار البنزين البنزين أجرة المواصلات وزارة التنمية المحلية

الخبر التالى:

الأحد.. "الثقافة" تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
موعد أذان مغرب..الجمعة 14 رمضان .. ودعاء الإفطار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا