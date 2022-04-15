للتوعية بالمشروعات القومية.. مسابقة ببرنامج "طلعت شمس النهاردة" على راديو مصر

(مصراوي):



تقدم الإعلامية دينا صلاح الدين مقدمة برنامج "طلعت شمس النهاردة" على راديو مصر، مسابقة يومية عن المشروعات القومية، ويحصل الفائزون على جوائز عينية قيمة.

وقالت دينا، إن المسابقة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب المستمعين وهي تهدف للمعرفة بما تم إنجازه من قبل الدولة، وبشكل غير مباشر، تسويق لهذه المشروعات برعاية إداره الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

وتضم الخريطة البرامجية لراديو مصر في رمضان 2022 العديد من البرامج، حيث يقدم الراديو برنامج "المفتي" مع الدكتور شوقي علام، وبرنامج "شوف ياكسلانس" مع كريم كوجاك وبرنامج "حزرو هزروا" مع زياد علي.

فيما تقدم علا بكر برنامج "معمل أبحاث"، وتشهد الخريطة البرامجية برنامج "في الطابور" مع راندا الهادي وبرنامج "كتر خيرك" مع محمد أيمن وبرنامج "عيادة مصر" مع نسرين عكاشة و"المسحراتي" قبل كل أذان وبرنامج "طلعت شمس النهاردة" مع دينا صلاح الدين وبرنامج "ع الأصل دور" مع حازم البهواشي" وبرنامج "الصالحون" مع رامي سعد وبرنامج "راديو مصر الخير" مع لبنى فوزي وأحمد منتصر وبرنامج "فادعوه بها" مع سامح رجب وبرنامج "علماء عبر الزمن" مع جلال حبيش وبرنامج "بداية صح" مع محمد بركة وبرنامج" عربيتي" مع هشام الزيني وبرنامج مطبخ غالية وبرنامج "سلامة مزاجك" مع منة المصري.