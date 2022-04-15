صحف القاهرة تستعرض توجيهات الرئيس باستمرار تطوير قناة السويس

القاهرة - أ ش أ:

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بعدد من الموضوعات المختلفة، على رأسها توجيهات الرئيس السيسي بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وتعزيز التنافسية والمكا4نة المتفردة على مستوى حركة التجارة العالمية.

فمن جانبها، قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "تطوير قناة السويس لتعزيز مكانتها العالمية المتفردة .. الرئيس: توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار فى مشروعات هيئة قناة السويس، فى إطار إستراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحى وجميع مرافقها، لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية ، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط الهيئة، حيث اطلع الرئيس على معدلات حركة الملاحة بالقناة.

واستعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالى حتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتى حققت معدلات زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبى للمجرى الملاحى للقناة، لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة به، بالإضافة إلى جهود الهيئة فى تطوير أسطولها البحرى، وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذلك جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين، خاصة وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا)، لبحث سبل التعاون مع الجانب اليابانى فيما يخص نشاط الهيئة.

فى سياق متصل، وجه الرئيس السيسي ، خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتركيز إستراتيجية المشروعات فى المنطقة الاقتصادية للقناة على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا، وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانى والخدمات البحرية، فى إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس ضرورة تعزيز الجهود القائمة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية فى مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة «الهيدروجين الأخضر» وتطبيقاته الصناعية المختلفة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجى والحيوى للقناة، بما يسهم فى أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم فى هذه الصناعة البازغة، وكذلك تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع استعرض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية للقناة، حيث عرض المهندس محمد يحيى زكى المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية فيها، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها فى المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة فى هذا الصدد، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديدية، ومجمعات التكرير والبتروكيماويات، وتصنيع الإطارات والسيارات، إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء، التى ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة، وتسهم فى توفير فرص عمل، وتفتح آفاقا استثمارية جديدة.

بينما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "بحضور 4 وزراء ورئيس الرقابة المالية .. مدبولي يستعرض آثار ارتفاع سعر الصرف بالشركات .. عمران: تباطؤ الاقتصادات الكبرى .. أدى لاضطراب سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن.

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، سواء القطاع العام أو الخاص، والتي سيتم مناقشتها اليوم.

جـاء ذلك خلال الاجـتـمـاع الـذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي أمس لاستعراض دراسة حول الآثار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه عقب ارتفاع سعر الصرف، طلبت عقد اجتماع للجنة المعايير أسفر عن تقديم عدد من المقترحات من قبل اللجنة بشكل استثنائي، حتى لا تتأثر الشركات بهذه التغيرات التي حدثت.

وأضاف أن هـدف الـدراسـة يتمثل في وضع معالجة محاسبة خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف وان تباطؤ العديد من اقتصادات الدول الكبرى في الفترة الماضية أدى إلى مزيج من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، مما أدى إلى ضغوط تضخمية أثرت على اقتصادات الكثير من الدول ومنها مصر.

وأوضـح انـه «نتيجة تحريك سعر الصرف تأثرت الشركات التي لديها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة اعادة ترجمة هذه الأرصدة وفقا لسعر الصرف بعد تحريكه، ومن ثم تم اعداد دراسة للتعامل مع هذه التداعيات.

أما صحيفة الأخبار فقالت تحت عنوان "خروج مصابي «أتوبيس أبو سمبل» ونقلهم للقاهرة مع الفوج السياحي.. سفيرا فرنسا وبلجيكا يشكران الرئيس ويشيدان بالتحرك السريع".

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم التدخل السريع لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث أتوبيس أبو سمبل، وخروج 7 مصابين أمس، وسيتم اليوم خروج باقي المصابين لنقلهم إلى القاهرة مع باقي الفوج السياحي، وهو الذي يتوازى مع إنهاء إجراءات نقل الجثامين، وأشار إلى أنه تم تكليف مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً مسئولى الصحة والسياحة بمرافقتهم حتى سفرهم.

جاء ذلك خلال زيارة المصابين للمرة الثانية بمستشفى أسوان الجامعي من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم كافة التسهيلات لإجراءات خروج المصابين وسرعة استخراج تصاريح دفن جثامين ضحايا الحادث، وذلك بحضور مارك باريتي السفير الفرنسي بالقاهرة، و فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، وداليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة.

وأعرب سفيرا فرنسا وبلجيكا عن خالص شكرهما وتقديرهما للرئيس السيسي لاهتمامه وحرصه على متابعة تداعيات الحادث ، بجانب مواساته ، وتقديم العزاء لأسر المتوفين، مشيدين بالتحرك السريع لمحافظ أسوان في الساعات الأولـى مـن وقوع الحادث، وإشـرافـه الشخصي على تقديم الإسعافات الأولية والتدخل العلاجي للمصابين ، مع تقديم أوجه الرعاية النفسية، وكافة المستلزمات الطبية والشخصية لهم ، وهو الذي لاقی ارتياح الفوج السياحي الفرنسي والبلجيكي .

وأكد د . أشرف معبد مدير مستشفى أسوان الجامعي، استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين البالغ عددهم 14 مصابا في حادث طريق أبو سمبل والذي أسفر عن مصرع 10 منهم 5 مصريين و4 فرنسيين وبلجيكي.

وأضاف أن جميع المصابين سيغادرون المستشفى اليوم، بعد الانتهاء من أجـراء الإسعافات وتقديم العلاج اللازم، حيث تم إجراء 3 عمليات منهم عملية لتثبيت خلع في مفصل الفخد وعملية أخرى لعلاج جرح قطعي في جسم العين والعملية الثالثة لعلاج كسر بالأنف.. وأوضح أنه يتم إنهاء إجراءات خروج وسفر المصابين وجميعهم بحالة جيدة عدا 3 مصابين بهم كسور متفرقة وقد تم تقديم العلاج اللازم لهم على أن يستكملوا العلاج بعد عودتهم لبلادهم.

في سياق آخر قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "السماح لطلاب الدبلومات المتجاوزين لنسب الغياب بدخول الامتحانات.. شوقى: الشروط المتداولة عن مسابقة المعلمين غير صحيحة".

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفني بسنوات النقل والدبلومات للعام الدراسي 2021 – 2022 الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة وهي75% في التدريبات العملية و 85% من أيام الدراسة، والسماح لهم بدخول الاختبارات، ويتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الأول لهؤلاء الطلاب إلى الدور الثاني بعد إجراء تدريب عملي اجباري لمدة 3 أسابيع بإجمالي 90 ساعة خلال الفترة من 18 يونيو إلى 7 يوليو المقبل ويعتبر تحقيقهم نسبة 90 ٪ على الأقل من هذا التدريب شرطا لأداء امتحانات الدور الثاني.

وحددت وزارة التربية والتعليم، بدء امتحانات النقل التحريرية بالتعليم الفني في بعض المحافظات حسب الكثافة الطلابية بكل مديرية تعليمية اعتبارا من الثلاثاء 19 أبريل الحالي ، وسيتم استغلال 4 أيام فقط هي 19 و 20 و 26 و 27 أبريل بعيدا عن الإجازات والأعياد القومية، وأعياد الإخوة المسيحيين.

ونفى د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن إعلان تفاصيل وشروط تعيين الـ 30 ألف معلم، موضحًا أن كل التفاصيل والشروط المتداولة لا أساس لها من الصحة، والوزارة لم تعلن شيئا حتى الآن، ويجرى حاليا إعداد وتحديد المواصفات الفنية بالتنسيق مع التنظيم والإدارة.