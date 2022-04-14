رئيس "القناة للكهرباء" يتفقد سير العمل في عدد من المشروعات بشرم الشيخ

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، تحذير الأرصاد من طقس الأحد المقبل، و5 نصائح من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأحد المقبل، وغرفة السياحة بشأن منع مواطنين من السفر لأداء العمرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة، ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

للمزيد..

- يوم شديد الحرارة.. 5 نصائح من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأحد المقبل

وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن طقس يوم الأحد المقبل والذي يوافق ذروة الموجة الحارة التي تشهدها مصر بداية الأسبوع المقبل.

للمزيد..

- غرفة السياحة بشأن منع مواطنين من السفر لأداء العمرة

أكدت غرفة شركات السياحة أنها بصدد التواصل مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب على المواطنين المصريين وايهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية.

للمزيد..

- عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بشأن مسلسل "فاتن أمل حربي"

فند محمد إبراهيم العشماوي أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، ما نسب إلى الدكتور سعد الهلالي، بشأن ما أثير حول مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي يعرض على إحدى القنوات في شهر رمضان الكريم، بأنه

للمزيد..

- نقيبة التمريض تشكر "المتحدة" على موقفها: نرغب في عمل درامي يبرز دورنا

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها الأخير من التمريض، لافته إلى أن للشركة دورًا كبيرًا فى الارتقاء بصناعة الإعلام والدراما المصرية.

للمزيد..

- العدو الأول.. تحذير من الصحة لمرضى الكلى والقلب من هذا المشروب

حذرت وزارة الصحة والسكان من العرقسوس على مرضى الكلى والضغط والقلب.

للمزيد..

- هيئة سلامة الغذاء تصدر بيانًا رسميًا بشأن نتائج تحليل شيكولاتة كيندر

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانًا بشأن بشأن منتج الشوكولاتة التي تحمل العلامة التجارية "كيندر".

للمزيد..

​