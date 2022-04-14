الجيزة: منع وإزالة 6 حالات بناء مخالف ليلا بالصف

كتب- محمد نصار:

تمكنت محافظة الجيزة من خلال أجهزة الرصد والمتابعه من ضبط 6 حالات بناء مخالف ليلا بمركز ومدينة الصف في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة مخالفات البناء.

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحسب بيان، اليوم الخميس، بالتعامل الحازم حيال المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالتها.

وأشار المحافظ إلى أن جهود المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف أسفرت عن إزالة حالات البناء المخالف والتي شملت إزالة فك الشدات الخشبية والأعمدة الخرسانية لحالة بناء على مساحة 100 متر بقرية طرخان وأخرى على مساحة 80 مترا ملاصقة للمخالفة الأولى والثالثة بوحدة الأخصاص على مساحة 80 مترا، بالإضافة إلى إزالة مخالفة بعرب الصباحية على مساحة 80 مترا، إلى جانب فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية لعقارين يتم تشييدهما بالمخالفة ملاصقان لبعضهما على مساحة 250 مترا بمدخل قرية عرب غمازة الكبرى.

وأزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط 4 حالات بناء على الأراضي الزراعية وشملت إزالة حالتين على مساحة قيراط ونصف بنطاق الوحدة المحلية ببرنشت، بالإضافة إلى إزالة حالة بناء على مساحة 130 مترا بقرية العطف التابعة للوحدة المحلية بالبليدة وحالة تعد على أرض زراعية في قرية كفرحميد التابعة للوحدة المحلية ببرنشت بمساحة 100 متر.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود ضبط مخالفات البناء على مدار اليوم والرد على كافة الإخطارات الواردة من وحدات المتغيرات المكانية وإزالة المخالفات وتحقيق الانضباط.​