نشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 14 أبريل 2022.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود الخميس، طقس ربيعي معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح البمكر، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت: "يشهد الخميس نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

وفيما يلي بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

- القاهرة الكبرى: العظمى 28 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 16.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 18.