اليوم.. آخر موعد لتلقي تظلمات المهددين بإيقاف بطاقاتهم التموينية

كتب- محمد سامي:

تنتهي، اليوم الخميس، 14 أبريل 2022، مهلة وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية الذين تم انذارهم عبر بون صرف الخبز بضرورة التوجه إلى مكتب التموين، سواء لإثبات الدخل الشهري، أو ضم القصر إلى البطاقة التموينية للوصي عليهم.

وتواصل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، اليوم الخميس، استقبال تظلمات أصحاب البطاقات التموينية، ممن تم انذارهم عبر بون صرف الخبز بالاستبعاد من قاعدة بيانات مستحقي الدعم التمويني، سواء لإثبات الدخل الشهري، أو لضم أصحاب البطاقات التموينية من القصر إلى بطاقة الوصي،وذلك حتي نهاية يوم عمل الغد الخميس الموافق 14 من الشهر الجاري.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على مد فترة (التظلمات) لاصحاب الدخل المرتفع من المقيدين على البطاقات التموينية، والذين تلقوا رسائل تحذيرية عبر بون صرف الخبز، تفيد بالتوجه إلى مكتب التموين لتقديم المستندات الدالة على الدخل،وذلك حتى يوم 15 من أبريل الجاري.

كما تضمنت تعليمات وزير التموين أيضا، مد المهلة إلى أصحاب البطاقات التموينية من القصر، وهم من توفي والديهم وأصبح رب الأسرة في البطاقة التموينية قاصر، وظهرت لهم رسائل تحذيرية ببون صرف الخبز، تفيد بضرورة توجه الوصي على القصر بالمستندات الداله على ذلك، تمهيدا لضم القصر إلى البطاقة التموينية للوصي، وإلغاء البطاقات التموينية لهولاء القصر.