حارة على كافة الأنحاء.. الأرصاد: موجة جديدة لارتفاع الحرارة في هذا الموعد
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كتب - محمود مصطفى:
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء المعتدلة على شمال البلاد، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 26.
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، الأربعاء، أن الطقس يظل باردا في فترات الليل والصباح الباكر.
وأشارت إلى أنه مع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على كافة الأنحاء، لتؤثر موجة حارة على كافة الأنحاء.
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