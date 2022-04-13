الإصلاح والتنمية: أيمن هدهود عانى من ظروف نفسية صعبة.. وننتظر التحقيق مع المستشفى

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن حزب الإصلاح إنه يتابع- رئيسا وأعضاء- عن كثب ما يتردد لحظيا حول ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن هدهود.

وأكد الحزب أنه بانتظار نتائج التحقيقات النهائية التى تجريها النيابة العامة بشأن الواقعة التى لا تزال قيد التحقيق وذلك حتى يتسنى لنا جميعا معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسئولية طبية أو تقاعس إدارى من جانب المستشفى التى تم إيداع المذكور بها نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها فضلا عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة.

وكلف الحزب أيضا الهيئة البرلمانية للحزب بإستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإدارى فى المستشفى التى تم إيداع الفقيد بها.

وأضاف الحزب: لما كان الحزب يتفهم ويقدر مشاعر كل المتابعين للقضية وحالة الغضب الكبير في الوسط السياسي والحقوقي على أثر تصدير الواقعة للرأى العام ووضعها في شكل وإطار غير حقيقى فإن الحزب يؤكد تماما على أنه لم يكن ليتقاعس عن حق أحد أبناؤه وكادر من كوادره وقياداته الشابة المخلصة في وقت يبذل فيه رئيسه جهودا كبرى للمساعدة القانونية والإنسانية في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة.

وأوضح الحزب في بيان: لكن الحزب أيضا على الجانب الآخر لم يكن ليخفي عن الرأي العام أن الراحل ومنذ متابعتنا لأحواله منذ اليوم الأول لإحتجازه وهو ما لا يعرفه كثيرين ووفقاً لأقوال أشقاؤه أنفسهم كان يمر في هذه الفترة بظروف نفسية صعبة أدت به إلى تصرفات عديدة غير متزنة.. وقد فَضَّل الحزب وأصدقاء وأشقاء الراحل في بادئ الأمر عدم التصريح بشأن تلك الظروف المرضية المؤقتة احتراماً للخصوصية .

وأكمل الحزب بيانه: عليه فإن الحزب ينتظر ما سوف تؤول إليه نتائج التحقيقات ويقف داعما لأهل وأصدقاء الفقيد ومتمسكا بمحاسبة أى مهمل أو مقصر أو متجاوز وفقا لما تنتهى إليه التحقيقات التى تتم حاليا بمعرفة النيابة العامة.



ونعى حزب الإصلاح والتنمية رئيسا وأعضاء وفاة الباحث أيمن هدهود داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وأصدقاؤه الصبر والسلوان.