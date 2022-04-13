"الجيزة" تواصل حملاتها المبكرة لضبط مخالفات البناء بحدائق الأهرام

الجيزة - أ ش أ:

واصلت محافظة الجيزة شن حملاتها المكبرة لضبط مخالفات البناء بقطاع هضبة الأهرام في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الحازم حيال كافة المخالفات وتحقيق الانضباط.

وفي هذا الإطار، قامت محافظة الجيزة من خلال قطاع هضبة الأهرام بإيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية إلى الغرض التجاري بعقار بهضبة الأهرام حيث تم إزالة المخالفة ورفع المعدات وأعمال البناء وتحرير محضر للمخالف.

كما قامت المحافظة بإزالة أعمال بناء مخالف بأعلى عقارات 34ط / 117ك / 85أ وذلك تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وتوفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام .. ويجري استكمال شن الحملات لتحقيق الانضباط.