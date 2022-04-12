مسابقات حفظة القرآن وتوزيع وجبات.. ننشر فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات

(مصراوي):

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً في إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

محافظة القاهرة

نفذت أمانة مدينة بدر، تجميل ميدان السنترال، وميدان مركز شباب، لإظهار الوجه الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك لكي يستمتع الأهالي باللمسات الجمالية والتي تم تنفيذها بما يتماشى مع الطقوس الرمضانية مثل وضع نماذج لفانوس رمضان ومدفع الإفطار وشخصيات الفنانيس وأقمشية الخيامية و اضاءات الليد وبوجى وطمطم وشخصية بكار لأنها محببة لدى الأطفال.

محافظة الإسماعيلية

قامت أمانة القنطرة غرب، بتجهيز عددًا كبيرًا من مساعدات المواد الغذائية العينية، لتوزيعهم على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، خلال شهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستمر الفعالية حتى نهاية شهر رمضان، لرفع المعاناة والتخفيف عن كاهل المواطنين، فيما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، إعداد وجبات الإفطار لتوزيعها على الصائمين في الشوارع والميادين أثناء أذان المغرب.

محافظة الجيزة

واصلت أمانة مركز الطالبية، توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، حيث يتم ذلك منذ بداية شهر رمضان إعداد وتجهيز الوجبات والعصائر لتوزيعها على الصائمين وتحديدًا الفئات الأكثر احتياجًا، ومن جانبه، وزعت أمانة السادس من أكتوبر وجبات الإفطار على الصائمين التي وفرها نائب دائرة الشيخ زايد و6 أكتوبر والهرم، حيث تم توزيع وجبات الإفطار على الصائمين أثناء أذان المغرب، وفي الوقت نفسه.

قامت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، بإهداء مستشفي البدرشين المركزي، الأطقم الطبية والإدارية وراد المستشفي، في إطار "هدية الرئيس"، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وفي نفس السياق، نظمت أمانة قسم الهرم، احتفالية خاصة بمناسبة يوم اليتيم، حيث قدم الهدايا والمعايدات لعدد من الأطفال لرسم البسمة والبهجة على وجوههم، خلال شهر رمضان.

وفي نفس السياق واصلت أمانة قطاع الأعمال بالمحافظة، تنفيذ مبادرة إفطار الصائمين حيث وزع عدد من وجبات الإفطار على الصائمين وقت اذان المغرب في الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يتم إعداد 500 وجبة يومياً لتوزيعهم خلال شهر رمضان، ومن جانبه، بدأت امانة مركز اوسيم، فعاليات مسابقة حفظة القرآن الكريم في قرية البراجيل، حيث استقبلت المسابقة عدد كبير من المتسابقين في اليوم الأول.

كما تواصل أمانة مركز البدرشين، حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، لأهالي قري المركز لليوم الـ 108 على التوالي.

محافظة البحر الأحمر

وزعت أمانة ثان الغردقة، وجبات إفطار على الأهالي الأكثر احتياجاً والعمالة الغير منتظمة والمارة في الطرقات بمدينة الغردقة، وذلك قبل أذان المغرب، حيث استعدت أمانة الحزب بتشكيل فريق عمل من شباب الحزب لإعداد وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين بالتزامن مع توقيت الإفطار.

كما تواصل أمانة مدينة رأس غارب، تنفيذ مبادرة إفطار صائم، وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في الشوارع والطرق والميادين بالمدينة، وقت اذان المغرب، وتستهدف توزيع الوجبات على الفئات الأكثر احتياجاً ومن بينهم عمال اليومية والمارة.

محافظة جنوب سيناء

قامت أمانة مدينة رأس سدر، بتوزيع عدداً كبيراً من مساعدات المواد الغذائية علي المواطنين، بقري المدينة الأكثر احتياجاً، كما وزعت أيضا وجبات الإفطار علي الصائمين في الطرق العامة والميادين والأسر الأولي بالرعاية أثناء أذان المغرب.

وفي محافظة الغربية،

اشتعلت المنافسة في تصفيات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية، بمركز زفتي، والمقامة في سندبسط، حيث انطلقت تصفيات ثماني مجموعات المشاركة في أكبر دورة رمضانية داخل المركز

محافظة مطروح

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، دورة تدريبية لمعلمي تعليم الكبار ومحو الأمية بالمحافظة، بالتعاون بين الحزب والهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، وذلك لتنمية المهارات في القراءة والكتابة والحساب، والقدرة على تحديد الأمور وفهمها وتفسيرها وأيضا القدرة على الإبداع والتواصل.

محافظة المنوفية

أقامت أمانة مدينة السادات، معرض "أهلا رمضان"، لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والملابس والمفروشات بأسعار مخفضة ضمن حملة "ضد الغلاء"، وشمل المعرض مفروشات وتجهيز العرائس وملابس واطفال واحذيه وسلع غذائية ولحوم ومجمدات بتخفيضات هائلة، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من أهالي المدينة، التي أشادت بالمعروضات وبجودتها العالية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.​