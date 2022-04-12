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السيسي يوجه المحافظين بمتابعة الأسواق خلال رمضان لضبط الأسعار

06:59 م الثلاثاء 12 أبريل 2022
السيسي يوجه المحافظين بمتابعة الأسواق خلال رمضان لضبط الأسعار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار المحافظين في متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المعظم لضمان ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم مركز عمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإن الرئيس استمع إلى شرح تفصيلي بشأن المركز، الذي يطبق أحدث المواصفات التكنولوجية، حيث يعد المركز مكوناً هاماً لتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة من خلال التواصل السريع مع مختلف المحافظات، وربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، وتلقي البلاغات بأنواعها المختلفة من المواطنين، بما يواكب أحدث النظم المتبعة عالمياً في هذا الإطار.

كما أجرى الرئيس تجربة عملية عبر مركز العمليات من خلال إجراء اتصال فعلي بغرف العمليات التخصصية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب سيناء والأقصر.

واطمأن الرئيس من المحافظين على إجراءات تفعيل المنظومة في كل محافظة، موجهاً بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى أهداف المنظومة، خاصةً سرعة التعامل والاستجابة لمجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات.

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