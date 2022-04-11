وزير التنمية المحلية: 7 مشروعات لحل أزمة القمامة والمخلفات بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

عرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة بمحافظات الجمهورية حتى نهاية شهر مارس الماضي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع.

واستعرض وزير التنمية المحلية المشروعات الجارية بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظة القاهرة، وسيتم إقامة 7 مشروعات بإجمالي استثمارات تبلغ 200 مليون جنيه ومن بينها المحطة الوسيطة الثابتة بالمطرية والمحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم والمحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر والمحطة الوسيطة الثابتة بالمظلات ومصنع السلام ومصنع 15 مايو لتدوير ومعالجة القمامة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع عقود التشغيل الجديدة لمنظومة المخلفات بالقاهرة خاصة في المنطقتين الشرقية والغربية حيث تم التعاقد مع شركتي إنفيروماستر للخدمات البيئية وتدوير المخلفات للعمل في المنطقة الشرقية وشركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للعمل بالمنطقة الغربية وبدأ العمل للشركتين في شهر سبتمبر 2021 .

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالي عدد المخلفات المتولدة يومياً في المنطقتين الشرقية والغربية تبلغ حوالي 6550 طن قمامة، ويعمل في منظومة الجمع السكني 4778 عاملا والكنس اليدوي 5231 عاملا.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تتابع بنود عقود التشغيل للشركتين مع محافظة القاهرة فيما يخص الالتزام بتأجير معدات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة للحفاظ على أصول المعدات وضمان التشغيل والصيانة الجيد لها، والالتزام بعمليات الجمع السكني وكنس الشوارع وغسيل الشوارع وتنفيذ برامج التوعية العامة وتجهيز مكاتب لتلقي الشكاوى وتوفير الزي المناسب للعاملين والالتزام بمواصفات السلامة والصحة المهنية والتأمين على العاملين وإدارة وتشغيل محطات المناولة الوسيطة وأماكن الجراجات ومراكز الصيانة وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقاً للأعداد والمواصفات الواردة في العرض الفني.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الرصد والمراقبة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات بالقاهرة وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة التي تقوم بأعمال النظافة في المنطقتين الجنوبية والشمالية بما يحقق في النهاية أقصى استفادة للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة في ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.