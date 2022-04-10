مصدر حكومي: بدء مناقشة آلية تنفيذ موسم الحج غداً

كتب- يوسف عفيفي:

كشف حكومي مطلع، عن وجود مشاورات جارية بين الجهات الثلاث (التضامن والداخلية والسياحة) بشأن تنظيم موسم الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك عقب إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون شخص من الداخل والخارج.

وقال المصدر لمصراوي، إن جميع الأطراف والجهات المعنية بتنظيم الحج، سيعقدون اجتماعا غداً الاثنين، لمناقشة قرار المملكة العربية السعودية بشأن الحج وآلية الاستعداد لتنظيم الموسم.

وذكرت مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، بأنه من المتوقع أن تصل أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 ألفًا إلى 35 ألفًا.

ووضعت المملكة العربية السعودية شروطاً لتنظيم الموسم جاءت على النحو التالي:

- سيتم السماح للحج هذا الموسم للفئة العمرية أقل من 65 عاما.

- اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

- يشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة.

- ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.- اتباع التعليمات الوقائية من جانب الحجاج خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة شركات السياحة المصرية، فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء ۲۰۲۲/4/6 وحتى يوم الأحد ۲۰۲۲/5/8.

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السعودية ترفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها