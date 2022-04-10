الشروط والتخصصات.. تعرف على تفاصيل البعثة الطبية للحج هذا العام

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط وتفاصيل الترشيح للبعثة الطبية المصرية إلى السعودية خلال موسم الحج هذا العام.

وبحسب خطاب لرئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، يأتي ذلك انطلاقا من دور البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ومسئوليتها عن رعاية الحجاج المصريين وقائيا وعلاجيا فضلا عن حماية البلاد من تسرب الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن الأمر يستلزم إعطاء عملية الترشيح لهذه البعثة عناية خاصة لكونها مأمورية عمل وبناء على توجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان بوضع ضوابط عامة مجردة تضمن الشفافية التامة وتكافؤ الفرص.

وأوضح الخطاب الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين للتقدم للقرعة العلنية للبعثة الطبية، والتي تشمل:

- أن يكون المرشح من العاملين المعينين بوزارة الصحة والسكان ووحداتها وهيئاتها والجهات التابعة لها وأن يكون قد مضى على تعيينه عشر سنوات على الأقل في 1 يونيو 2022، فيما عدا الأطباء والصيادلة يكون قد مضى على تعيينهم خمس سنوات على الأقل في 1 يونيو 2022.

- أن يكون المرشح على رأس العمل ولم يحصل على أية إجازات بدون مرتب أو العمل جزء من الوقت أو منتدب أو معار خارج وزارة الصحة والسكان ووحداتها أو هيئاتها أو الجهات التابعة لها خلال آخر خمس سنوات

- أن تكون التقارير السرية للمتقدم في الخمس سنوات الأخيرة بدرجة ممتاز

- ألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات في آخر خمس سنوات بخصم من الراتب

- الالتزام باستيفاء جميع البيانات في طلب الالتحاق بعضوية البعثة الطبية

- أن يكون المرشح سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من أداء الأعمال المكلف بها وذلك بناء على شهادة لياقة صحية للمرشح صادرة من اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى تفيد بأنه لائق طبيا لعضوية البعثة الطبية معتمدة ومختومة، على أن تتضمن تلك الشهادة ما يفيد بعدم وجود حمل بالنسبة للسيدات المتزوجات الاقل من 50 عاما

- أن يكون المتقدم للقرعة لم يسبق له الحج عن طريق البعثة الطبية لوزارة الصحة والسكان من قبل أو الحج بأية طريقة أخرى خلال الخمس سنوات السابقة للبعثة، وفي حالة ثبوت سابقة حج للمتقدم خلال تلك الفترة يتم استبعاده.

وتشمل المستندات المطلوبة للترشح:

- استمارة الترشح معتمدة ومختومة وفقا للنموذج رقم (1) مدرج بها إقرار بصحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب الالتحاق ايضا الموافقة على العمل أثناء البعثة في أي موقع وفي أي وقت وبأي مهام توكل إليه وانه بحالة صحية تسمح له بأداء ما يكلف به من أعمال ، وفي حالة عدم اتباعه تعليمات العمل أثناء السفر سوف يتم توقيع الجزاء المناسب الذي قد يصل إلى إعادته فورا ودفع كافة التكاليف والمبالغ المنصرفة في هذا الشأن ، وأنه لم يسبق له الالتحاق بالبعثة الطبية للحج من قبل أو الحج بأية طريقة أخرى خلال الخمس سنوات السابقة للبعثة.

- بيان حالة وظيفة معتمد ومختوم من جهة عمل المرشح موضحا به تاريخ التعيين والجزاءات والإجازات التي حصل عليه المرشح سواء اجازة بدون مرتب أو عمل جزء من الوقت خلال آخر خمس سنوات كما هو موضح بالاستمارة نموذج رقم (۲).

- شهادة اللياقة الطبية الصادرة من اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي للمرشح تفيد بأنه سليم البنية وفي حالة صحية تمكنه من أداء الأعمال المكلف بها بالبعثة الطبية للحج كما هو موضح بالاستمارة رقم ۱۱۱ نموذج رقم (۳).

- صورة بطاقة الرقم القومى معتمدة ومختومة من جهة عمل المرشح.

كما أعلنت الوزارة حاجتها لـ 23 تخصصا لبعثة الحج هذا العام، من بينها أخصائي حميات وباطنة وقلب وجراحة وكلى ونساء وطبيب أسنان وصيدلي وسائق.