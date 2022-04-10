"مصر للطيران" تطالب الركاب بالتسجيل على منصة جديدة لدخول البلاد

كتب- محمد عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران الركاب القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الإلكترونيةhttps://visitegypt.gov.eg ، وضرورة الحصول على كود الموافقةQR Code للدخول إلى مصر، وإظهاره بمطارات السفر؛ لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين إلى مصر .

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، إن ذلك يأتي في ضوء تحديث الإجراءات الاحترازية بالمطارات المصرية؛ للحد من التكدس بالمطارات، ومع إطلاق تشغيل المنصة الإلكترونية (Visit Egypt).

وتابعت الشركة بأن هناك بعض النقاط على الركاب مراعاتها؛ مثل:

- في حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقاً، كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته .

- في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لا يوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

- في حالة استخراج الراكب تذكرة السفر في المطار قبل الرحلة، يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدى الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أنه له أولوية المراجعة؛ نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول إلى مصر.