للمتقدمين في شقق الإسكان.. خطوات سحب مقدم الحجز.. وهذه حالات خصم 1.5% من ثمن الوحدة

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من التقديم والحجز في شقق سكن مصر وجنة ودار مصر، والذي بدأ خلال الفترة من 15 فبراير حتى 2 أبريل الجارى.

عدد كبير من الحاجزين تمكن من الحصول على وحدة سكنية ضمن الـ3 مشروعات أثناء فترة الحجز الإلكتروني، هؤلاء الحاجزين سيتم مراجعة ملفاتهم وإرسالها إلى بنك التعمير والإسكان، لكن يوجد حاجزين آخرين لم يتمكنوا من حجز أي وحدات ويبحثون عن خطوات سحب مقدم جدية الحجز، وهل سيتم خصم أي أموال منهم أم لا.

خطوات سحب مقدم جدية الحجز:

اختلف مقدم جدية الحجز من مشروع لآخر، حيث وصلت لـ40 ألف في مشروع سكن مصر و60ألف في مشروع دار مصر و80 في مشروع جنة، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية لا ترد، حيث يتم الذهاب إلى بنك التعمير والإسكان وتقديم طلب بسحب جدية الحجز، حيث يتم تحديد موعد للحصول على مبلغ جدية الحجز دون خصم أي مبالغ بخلاف الـ500 جنيه المصروفات الإدارية.

- محددات إلغاء التخصيص :

1- عدم استكمال سداد مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد ومن ثم سحب الشقة المخصصة للمواطن.

2- عدم التعاقد أو استلام المتقدم للشقة بعد التعاقد خلال فترة شهر بحسب كراسة الشروط.

3- عدم استكمال الإجراءات اللازمة عند تعليق أو رفض الطلب لدى صندوق الإسكان الاجتماعي أو جهة التمويل العقاري خلال 30 يوم عمل.

4- بناء على طلب المخصص له الشقة.

- حالة خصم من جدية الحجز:

نصت كراسة الشروط المخصصة للحجز على خصم 1.5% من قيمة الوحدة في حالة التخصيص عن طريق الحجز الإلكتروني، في حالة عدم استكمال التقديم وسداد دفعة التعاقد وعدم استكمال الإجراءات اللازمة، وتصل قيمة الخصم الـ1.5% لو الوحدة بمليون جنيه سيتم خصم 15 ألف جنيه.