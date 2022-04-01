بسعة 96 محلا.. الجيزة: سوق حضاري بأطفيح للباعة الجائلين على مساحة 9 آلاف متر

كتب يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة مجهودات التصدي للأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية ونقل البائعين اليها لتوفير أماكن لائقة بعيداً عن نهر الطريق.

وبحسب بيان اليوم، أوضح راشد، أن المحافظة أزالت بالتعاون مع شرطة المرافق وأجهزة مركز ومدينة أطفيح، سوقا عشوائياً مقام بنهر الطريق ٢١ بقرية صول استمر لسنوات طويلة عانت خلالها المنطقة من ازدحام مروري.

وأضاف المحافظ، أنه تم نقل الباعة الجائلين من السوق العشوائي إلى سوق حضاري جديد بنفس القرية حيث قامت المحافظة من خلال مديرية الإسكان بإنشاءة.

وأشار إلى أن السوق الحضاري يقع على مساحة ٩٠٠٠م٢ وبطاقة استيعابية ٩٦محل وبلغت تكلفته الإجمالية ١٨ مليون جنيه بتمويل من جمعية أصحاب الشوارد وذلك للقضاء على التكدس المروري الذي كان يسببه السوق العشوائي وتوفير مكان لائق للباعه الجائلين.

وأكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من جميع المرافق اللازمة للسوق والوصلات المتعلقه بالمياه والصرف والكهرباء الي جانب تشكيل مجلس إدارة لإدارة السوق لضمان الاستمرارية ومتابعه أعمال الصيانات الدورية.

وأشار راشد، إلى أن المحافظة فى إطار توسعها في إقامة الأسواق الحضارية لاستيعاب الباعة الجائلين بصدد الانتهاء من إنشاء عدد من الأسواق الحضارية الاخري بمركز ومدينة العياط وبحي شمال الجيزة لاستيعاب الباعة بشوارع المطار وبشتيل والبوهي، بالإضافة إلى أعمال تطوير سوق البدرشين وتحويله إلى سوق حضاري.

حضر فعاليات نقل الباعه الجائلين الي السوق الجديد المهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان بالمحافظة ومحمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح وممثلين من الجهات المعنية.