قادرون على تخطي الأزمة.. رئيس الوزراء: مش هنسمح بتخزين أو احتكار أي سلعة

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نريد احتياطيًّا من السلع لا يقل عن 3 إلى 6 أشهر، المواطن هينزل في أي وقت وأي مكان هيلاقي السلع، كل ما تشتري هتلاقي السلع موجودة، عندنا فائض، ده شغل الدولة، حكومة وقطاع خاص.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان وتداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية: هناك حوافز ستعلن لإيجاد من 5 إلى 5.5 مليون طن قمح، عندنا صوامع لتأمين أكبر رصيد، السنة دي مزروع 3.6 مليون فدان، وهندخل مليون ونصف فدان خلال عامين.

وتابع رئيس الوزراء: نسير بخطى واثقة لتأمين احتياجاتنا، عشان شوفنا الأزمة، كل ما كنا هنقدر نوفر هنكون في مأمن.. لن نتوقف. كان المصدر الرئيسي من روسيا وأوكرانيا، لكن بدأنا ننوع الاستيراد، وهيكون عندنا أكثر من مصدر، مش هيكون قاصر على مصدر بعينه.

واستطرد مدبولي: فيه اتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية عشان الفلاح يصرف أول ما يسلِّم القمح، ونفس الكلام في الذرة عشان ده بيدخل في الدواجن واللحوم.

وتابع رئيس الحكومة: مش هنسمح بتخزين أو احتكار أي سلعة، الدولة المصرية مش الحكومة بكل طوائفها هنكون قادرين على تخطي الأزمة الراهنة، الدولة أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات واستمرار عملية التنمية، الدولة من خلال الحكومة تبذل كل جهدها لتخفيف الأعباء على المواطن وتوفير السلع، لكن المواطن له دور.. شايفين الأزمة، لازم نرشد الاستهلاك، مايبقاش عندنا أي تكالب على التخزين أو الاستهلاك.