القصير وممثل جامعة فلوريدا يبحثان تخفيض أسعار الفراولة وإنشاء مركز عالمي لإنتاج أجود الأصناف

كتب- مصراوي:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، د.باتريك هاريسون، ممثلاً عن جامعة فلوريدا الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيكلاند كاليفورنيا الدولية، المالكة لحقوق الملكية الفكرية لأجود أصناف الفراولة المتميزة عالميًّا.

جاء ذلك في حضور د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، والدكتور فهيم قورة مدير البرنامج الدولي لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية.

وبحث القصير مع هاريسون آخر المستجدات وخطوات إنشاء مركز التمييز العلمي Center of Excellence الذي تم الاتفاق على إنشائه؛ والذي سوف يجعل من مصر مركزًا عالميًّا لتصدير شتلات الفراولة المعتمدة ذات الصفات المميزة إلى مختلف دول العالم.

وتناول اللقاء توفير شتلات الفراولة من أفضل الأصناف العالمية المعتمدة للمزارعين المصريين بأسعار مخفضة ومتابعة الخطوات التنفيذية لقيام الشركة بالاستثمار الزراعي في مصر وتطورات العمل بالمشتل النموذجي الذي تم إنشاؤه والذي أنتج بالفعل ما يزيد على ١٠ ملايين شتلة معتمدة في أول إنتاج له من الأصناف المتميزة.

وبحث وزير الزراعة مع ممثل جامعة فلوريدا خطوات توقيع بروتوكول للتعاون في مجال البحث العلمي لاستحداث وتربية أصناف جديدة من الموالح والفراولة والتوت البري والتوت الأسود، وتم الاتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة المعتمدة للمزارعين المصريين خلال الموسم الحالي إلى 4 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات في العام الماضي، وتوفير كل احتياجات السوق المحلية من الشتلات المعتمدة من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الأصلي، والتى تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.

واتفق الجانبان على قيام الوزارة بتخصيص الأرض اللازمة لإنشاء مركز التميز العلمي باستثمارات وخبرات أمريكية كاملة، وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون مع عدة جامعات أمريكية أخرى، والتى تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالمية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وإنتاج مواد الإكثار الخضرية العالمية محليًّا وتفعيل الاستفادة من انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية UPOV.