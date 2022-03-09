صحيفة سعودية: زيارة الرئيس السيسي للمملكة تعكس عمق العلاقات التاريخية العريقة بين مصر والسعودية

الرياض-(أ ش أ):

أكدت صحيفة "البلاد" السعودية أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للمملكة العربية السعودية أمس، واستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز له، والمباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية العريقة وحرص القيادة في البلدين الشقيقين على تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة، والتنسيق المستمر للرياض والقاهرة تجاه القضايا وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ودعم سبل الاستقرار.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الأربعاء بعنوان (علاقات تاريخية)-: "تتَّسمُ علاقة المملكة ومصر بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، مما عزَّز من ثقلهما على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية".

وأضافت: ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية و”بروتوكول” ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية.