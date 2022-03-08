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رئيس سلامة الغذاء ينصح بالتقليل من الكمون.. وحالة صحية وحيدة لتناول الكبدة (فيديو)

12:04 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
رئيس سلامة الغذاء ينصح بالتقليل من الكمون.. وحالة صحية وحيدة لتناول الكبدة (فيديو)

حسين منصور

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(مصراوي):

قال الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الكبدة هي العضو الذي يمتص السموم من جسم الحيوان.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لو أي شخص يريد أن يأكل كبدة يأكلها من حيوان ما زال رضيعًا، وكبدة الفراح والبط جيدة وتتوقف على نوع الغذاء الذي تتناوله".

وأشار منصور إلى أن الكبدة ليست أفضل شيء في الذبيحة"، موضحًا: "المصريين بيأكوا كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة".

كما حذر رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء مما قال إنه كارثة في الكمون، مشيرًا إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من المبيدات.

وقال: "هناك مشكلة في الكمون لأنه يضم كمية مبيدات كثيرة، واستطعنا السيطرة على الواردات، ورفضنا كميات كثيرة سببت مشكلات مع المستوردين".

وأضاف: "أنصح بتقليل كمية الكمون، لأن فيه مشاكل بسبب الذرة التي يتم استخدامها تكون قليلة، ويتم وضع كميات كبيرة من المبيدات".

حسين منصور الكمون كبدة الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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