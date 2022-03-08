رئيس "سلامة الغذاء" يكشف خطورة ملامسة يد البائع للخبز

(مصراوي):

حذر الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خطورة التعامل مع الغذاء غير المعامل حراريًا ويتم تداوله باليد، قائلًا: "الخبز لا يجب أن تشتريه من البياع باليد".

وأضاف في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن"، أن الخبر يجب أن يكون مغلف وهذا متبع في جميع دول العالم: "لكن في مصر بيحصل حاجات غريبة".

وتابع: "تأتي خطورة تناول الخبز من يد البياع، بسبب الملوثات الموجودة في اليدين"، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا غيرت ثقافة غسل اليدين وأوضحت مدى أهمية غسل اليدين خاصة أنها تحمل الكثير من الميكروبات.