الزراعة توضح أسباب ارتفاع اللحوم: زيادة طفيفة

(مصراوي):

كشف طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، موضحًا أن مصر ليست منعزلة عن العالم مؤكدًا أن الأعلاف زادت بنسبة 45% واللحوم زادت بنسبة 10%.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك لجان مكلفة من رئيس الوزراء لمتابعة زيادة أسعار اللحوم، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في اللحوم.

وأوضح "سليمان"، أن أسعار اللحوم تتأثر بالبورصة العالمية سواء بالزيادة أو بالانخفاض، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت تخزين العديد من السلع من قبل المواطنين .

وقال رغم زيادة أسعار النقل والشحن عالميًا ومدخلات الإنتاج بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 45%، إلا أن الأسعار في الداخل لم تتأثر كثيرًا، وتابع: "زيادة اللحوم لم تتجاوز الـ12%"، مشددًا على أن الزيادة لا تتناسب ولا تتماشى مع الزيادة التي طالت المدخلات.

وتابع: "الوزارة تراقب وتنظم أسواق اللحوم والدواجن ولكن لا تستورد اللحوم"، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم شهدت استقرارًا كبيرًا خلال جائحة كورونا.