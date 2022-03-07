أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

الزراعة توضح أسباب ارتفاع اللحوم: زيادة طفيفة

10:19 م الإثنين 07 مارس 2022
الزراعة توضح أسباب ارتفاع اللحوم: زيادة طفيفة

اللحوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

كشف طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر، موضحًا أن مصر ليست منعزلة عن العالم مؤكدًا أن الأعلاف زادت بنسبة 45% واللحوم زادت بنسبة 10%.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك لجان مكلفة من رئيس الوزراء لمتابعة زيادة أسعار اللحوم، مؤكدًا أنه لا يوجد نقص في اللحوم.

وأوضح "سليمان"، أن أسعار اللحوم تتأثر بالبورصة العالمية سواء بالزيادة أو بالانخفاض، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت تخزين العديد من السلع من قبل المواطنين .

وقال رغم زيادة أسعار النقل والشحن عالميًا ومدخلات الإنتاج بنسب تتراوح ما بين 40 إلى 45%، إلا أن الأسعار في الداخل لم تتأثر كثيرًا، وتابع: "زيادة اللحوم لم تتجاوز الـ12%"، مشددًا على أن الزيادة لا تتناسب ولا تتماشى مع الزيادة التي طالت المدخلات.

وتابع: "الوزارة تراقب وتنظم أسواق اللحوم والدواجن ولكن لا تستورد اللحوم"، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم شهدت استقرارًا كبيرًا خلال جائحة كورونا.

اللحوم وزارة الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا