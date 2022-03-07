جبالي للحكومة: نقدر دوركم في التشريع.. وزيرة الصناعة: نشكركم على حسن تعاونكم

كتب- نشأت علي:

توجهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بالشكر إلى مجلس النواب، مؤكدة على أنها تعاونت مع نواب اللجنة الاقتصادية في الفترة الأخيرة، بما أسفر عن قوانين وتعديلات تشريعية مثمرة، مخاطبة رئيس المجلس: أتوجه بالشكر لكم، أخص بالذكر اللجنة الاقتصادية، وجدت كل التعاون، والنقاش المثمر، أشكركم على إقرار القانون، والتعديلات التي تمت عليه.

رد رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي على ذلك بقوله: الحكومة تقوم بالدور المنوط بها في إفادتنا بالتشريع، نقدر دوركم الموقر، نحن نشكل كيانا واحدا في الدولة المصرية، والكل يستهدف المصلحة العامة.

وكان قبلها قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

وقد شهدت الجلسة اليوم الموافقة على عددا من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري، وهو ما جاء بعدها انطلاق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.