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ارتفع 10 آلاف جنيه في الطن.. منتجي الدواجن يتوقع رفع الأسعار بسبب العلف

05:30 ص الإثنين 07 مارس 2022
ارتفع 10 آلاف جنيه في الطن.. منتجي الدواجن يتوقع رفع الأسعار بسبب العلف

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد مسعد:

شهدت أسعار الأعلاف والعلائق والمواد الغذائية في الأسواق المحلية، ارتفاعًا كبيرًا قبل دخول شهر رمضان الكريم، بمعدلات بلغت حتى 10 آلاف جنيه في الطن الواحد.

قال الدكتور محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ارتفاع أسعار الأعلاف أحد أهم التحديات التي تواجه صناعة الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث يعاني السوق من ثبات سعر الكيلو عند 32 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بـ38جنيهًا، بينما ارتفعت إضافات الأعلاف بشكل جنوني، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة سيترتب عليها تحريك الأسعار.

وأضاف العناني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأعلاف هي أهم مدخل في صناعة الدواجن والبيض تعاني من الارتفاع المستمر خصوصًا في الذرة الرفيعة والدشيشة نتيجة أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن مصر تعد أحد أقل دول العالم انخفاضًا في الأسعار.

ولفت إلى ضرورة التنسيق التام بين الاتحاد والحكومة لمجابهة الوسطاء وضمان توصيل المنتج من المربي للمستهلك حتى لا ترتفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك أو يتأثر المربي وينتج بالخسارة في يخرج من السوق.

وأشار إلى أن الفارق بين أسعار الأعلاف والبيع بقيم تتراوح بين 30 و40% على الأقل، مضيفًا: "ارتفاع الأسعار ليس محليًا فقط بل عالميًا".

وعلى الجانب الأخر أكد المهندس عبدالعزيز إمام، مدير عام الأعلاف بوزارة الزراعة، إن زيادة أسعار الأعلاف يرجع إلى استيراد الدولة لـ70% من احتياجاتها منه في ظل ارتفاع أسعارها على مستوى العالم، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الزراعة الزراعة التعاقدية على الذرة الصفراء والرفيعة لتشجيع المزارعين على التوسع فيها.

وأضاف إمام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الوزارة ليس لها أي دور في تسعير أي سلعة، وأسعار الأعلاف مرتبطة بالسعر العالمي، لافتًا إلى أن ارتفاع الأعلاف يؤدي إلى اتفاع الأسعار، خصوصًا أن الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك هي المتحكمة في عملية التسعير.

وأشار إلى أن زيادة المساحات تؤدي إلى توفير هامش ربح وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والذي ينتج عنه مضاعفة إنتاجية الثروة الحيوانية.

الدواجن أسعار الدواجن العلف المواد الغذائية

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