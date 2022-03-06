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إحباط تهريب أقراص مخدرة مع ألمانيتين فور وصولهما من تركيا في مطار شرم الشيخ

09:51 م الأحد 06 مارس 2022
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    إحباط تهريب أقراص مخدرة مع ألمانيتين فور وصولهما من تركيا في مطار شرم الشيخ
  • عرض 3 صورة
    إحباط تهريب أقراص مخدرة مع ألمانيتين فور وصولهما من تركيا في مطار شرم الشيخ
  • عرض 3 صورة
    إحباط تهريب أقراص مخدرة مع ألمانيتين فور وصولهما من تركيا في مطار شرم الشيخ
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، تهريب 409 أقراص مخدرة مع راكبتين ألمانيتين فور وصولهما من تركيا، أخفوها داخل حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة بتركيا، اشتبه مصطفى الفقي مأمور الجمرك في راكبتين تحملان الجنسية الألمانية تحاولان الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة بيشوي سامح مأمور الفحص تلاحظ وجود شرائط أدوية، وبالعرض على أمير مباشر مدير الإدارة كلّف السيد الخولي لتفتيش الحقائب، وتبين وجود 4 علب بداخل كل منها 10 شرائط بإجمالي 409 أقراص من عقار الترامادول المخدر.

قرر محمد لطفي عامر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع بسيناء لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي مطار شرم الشيخ الدولي تركيا شرم الشيخ

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