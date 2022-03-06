طلب برلماني بالتفرفة بين الكيانات العملاقة و"السمسار أبو شمسية" في قانون الوكالة التجارية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إنه من الواضح أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين أوجه الأنشطة الاقتصادية وإخضاع كل الأنشطة للمنظومة الضريبية، فالدولة المصرية من الدول المتقدمة في مستوى محاربة غسيل الأموال مقارنةً بالسنوات الماضية .

وأعلنت أميرة أبو شقة في الجلسة العامة، اليوم الأحد، أثناء مناقشة قانون الوكالة التجارية، الموافقة على القانون، منوهةً بأن معظم القوانين التي تتم الموافقة عليها تحت قبة البرلمان تكون تخاطب شقَّين؛ الأول كيان اقتصادي كبير عملاق، وشق آخر لكيان اقتصادي يكسب قوته بالكاد من هذا النشاط وبالبداهة لا يمكن أن يتم إقرار قوانين بنفس المساومة؛ فلا بد من مراعاة التفرقة بين الكيانَين.

وأضافت أبو شقة، خلال مناقشة البرلمان لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، أن الراجل اللي بيقعد بمكتب وشمسية لممارسة مهنة السمسرة لا يمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات العملاقة؛ لأنه توجد شريحة كبيرة من المواطنين يكسبون قوت يومهم وقوت أولادهم من هذه المهن البسيطة، ولا بد من مراعاة هذه الأبعاد في أي مشروع قانون من قوانين العقوبات .