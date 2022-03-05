شيخ الأزهر: ما يحدث في أوكرانيا اختبار حقيقي لإنسانيتنا
كتب- أسامة علي:
علق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على الأزمة الأوكرانية الروسية.
وقال الإمام الأكبر عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا".
وأضاف شيخ الأزهر: "أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين".
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