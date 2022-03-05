صور.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال فبراير 2022

كتب- محمد سامي:

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فيراير الماضي.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكل أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلاب جامعة الزقازيق؛ للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها في ظل الظروف الراهنة السابقة؛ بما يهدف إلى تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والوزارات والمدارس العسكرية، إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة؛ حرصا من القوات المسلحة على توعية فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة وما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري 12 زيارة لطلبة الجامعات المصرية؛ للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لزيادة الوعي الفكري والمعرفي ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، معسكر معايشة للفتيات بالمعهد الصحي للإناث بأحمد جلال؛ بهدف تنمية المهارات المختلفة للشباب وترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لهم والنهوض بالانضباط الذاتي لديهم.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثانية عشرة بجامعة سوهاج والندوة التثقيفية السابعة عشرة بجامعة السويس؛ بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء الجامعتين والتي تم خلالها إلقاء عدد من المحاضرات عن (مصر المكانة والمكان- الذكاء الصناعي والحروب غير التقليدية)، ومجموعة من الأعمال الفنية لطلبة الجامعة؛ أظهرت دور مصر الرائد في مكافحة الإرهاب والتنمية الشاملة في شتى ربوع الوطن والمشروعات التنموية العملاقة؛ وأهمها مشروع حياة كريمة وأهميته لمصر.

وتم تكريم عدد من أسر الشهداء وبعض من ذوي الهمم، في نهاية الندوتين، وتبادل الدروع، ثم الختام بالسلام الوطني.