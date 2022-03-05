شقق التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.. آخر موعد لدفع جدية الحجز ورفع المستندات

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه لن يتم مد فتح باب دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ورفع المستندات لشقق دار مصر وجنة وسكن مصر، بعد 8 مارس الجاري، تمهيدًا لبدء المرحلة الثانية من الإعلان.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الموقع الإلكتروني للصندوق نجح في التعامل مع الضغط الكبير من المواطنين للتسجيل عليه، كما تم تجهيزه بصورة أكبر للعمل بكفاءة عند فتح باب حجز الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن الصندوق يدرس زيادة عدد الوحدات الموجودة بالمدن المطروحة ضمن الإعلان الجديد والذي يتضمن شقق دار مصر وسكن مصر وجنة، بزيادة تتراوح ما بين 7 آلاف إلى 13 ألف وحدة سكنية، وذلك لتوفير الوحدات لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل الطلبات الكثيرة المقدمة للصندوق.

وأضافت أن الصندوق يقوم خلال الفترة الحالية بدراسة إضافة هذه الوحدات قبل مرحلة الحجز الإلكتروني، مشيرة إلى أنه في حالة زيادة عدد الوحدات إلى 20 ألف وحدة سكنية ضمن المشروعات الثلاثة، وسيتم تخصيص أيام لحجز وحدات مشروع سكن مصر، وأيام أخرى لحجز وحدات مشروع دار مصر، وأيام مختلفة لحجز وحدات مشروع جنة، بهدف تقليل الضغط على الموقع الإلكتروني، وإتاحة فرص متساوية لمختلف المواطنين لاختيار وحدتهم السكنية بسهولة ويسر.

وأشارت مي عبدالحميد إلى أن المواطنين الذين قاموا بدفع مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لن يستطيعوا حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، بالإضافة إلى أن المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني دون دفع مقدم جدية الحجز لن يستطيعوا أيضًا حجز وحداتهم السكنية لاحقًا، مؤكدة ضرورة دفع مقدم جدية الحجز، وإنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة كي يتمكن المواطن من حجز وحدته السكنية بصورة صحيحة.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط اضغط هنا، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وأكدت مي عبدالحميد أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى 8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).