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الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس في 5 أيام: شبورة ونشاط للرياح وظاهرة مسيطرة

05:30 ص السبت 05 مارس 2022
الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس في 5 أيام: شبورة ونشاط للرياح وظاهرة مسيطرة

الطقس

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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من السبت 5 مارس 2022 إلى الخميس 10 مارس 2022.

ومن المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

السبت 5 مارس:

تسود شبورة مائية من الـ4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأحد 6 مارس

نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

الاثنين والثلاثاء 8 مارس:

تسود شبورة مائية من الـ4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأربعاء 9 مارس:

تسود شبورة مائية من الـ4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 10 مارس:

تسود شبورة مائية من الـ4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرياح درجة الحرارة

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