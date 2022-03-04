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إقبال على معرض زهور الربيع الـ89 في حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

08:15 م الجمعة 04 مارس 2022
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كتب- أحمد مسعد:

شهدت حديقة الأورمان بالجيزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين اليوم الجمعة للاستمتاع بمعرض زهور الربيع، لتسجل الحديقة إقبالًا غير مسبوق ساعد في ذلك التنظيم المتميز للمعرض بالإضافة إلى الطقس الجيد.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتح السبت الماضي الدورة رقم 89 من المعرض، حيث يشارك فيه أكثر من 240 عارضًا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، وبعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات.

ومن ناحيته أشاد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارة ومحافظة الجيزة ووزارة الداخلية من أجل توفير سبل الراحة للزائرين والتنظيم الجيد، مشيرًا إلى أن معرض الزهور يقام دائمًا في بداية موسم الربيع في مصر، ويضم عارضين ومتخصصين في نباتات الزينة من مختلف المحافظات وهو المعرض الأقدم والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

معرض زهور الربيع حديقة الأورمان الجيزة

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