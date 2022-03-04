السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتوفير السيولة المرورية

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، آخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

وتفقد الرئيس الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتداداً لمحور عدلي منصور، والمرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، والتي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع ٥ حارات مرورية لكل اتجاه.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد أيضاً استكمال الأعمال الإنشائية في محور "شينزو آبي"، والذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول ١٥ كم وبواقع ٥ حارات مرورية في كل إتجاه، كما يتضمن ١٠ كباري علوية.