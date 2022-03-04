تجنبًا لعقوبة محتملة.. 5 خطوات يجب على المعتمر اتباعها قبل السفر للعمرة

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه بعد تنتظار دام أكثر من عامين، بدأت أفواج المعتمرين المصريين في التوافد على الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وكشف حنفي لمصراوي، التعليمات التي يجب على المعتمر اتباعها عند التحرك من أرض الوطن وحتى الوصول إلى المملكة والمغادرة حتى لا يتعرض لمخالفة الأنظمة واللوائح المتبعة بالمملكة العربية السعودية وهي كالتالي:

- عدم حمل أي أمتعة لا تخص المعتمر على سبيل توصيلها لأي مقيم بالمملكة.

- عدم حمل أي أدوية لأن بعض الأدوية التي تستخدم بمصر تعتبر أدوية جدول داخل المملكة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية سواء داخل الحرمين الشريفين أو في الأماكن العامة.

- عدم بالبقاء داخل المملكة بعد انتهاء المدة المحددة لأداء مناسك العمرة تحت أي ظرف، تجنباً للعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف الأنظمة داخل المملكة.

- على المعتمرين عند المغادرة الإلتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران المختلفة الناقلة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن جميع المعتمرين مؤمن عليهم تأمين طبي ومن حقهم العلاج وصرف أي أدوية بالمملكة.