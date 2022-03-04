أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

وزنه 4 أطنان.. البحوث الفلكية يكشف سبب اصطدام صاروخ فضائي بالقمر

09:30 ص الجمعة 04 مارس 2022
وزنه 4 أطنان.. البحوث الفلكية يكشف سبب اصطدام صاروخ فضائي بالقمر

القمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سبب الحطام الفضائي المتوقع اصطدامه بالقمر خلال الساعات المقبلة.

وقال القاضي، خلال لقاء مباشر على "زووم" وعبر الصفحة الرسمية للمعهد على "فيسبوك"، إن صاروخ فالكون الفضائي التابع لشركة "سبيس إكس" والمملوكة من قبل الملياردير الشهير آيلون ماسك، أطلق منذ 9 سنوات، في مهمة لحمل مرصد للطقس الفضائي، وخرج عن السيطرة نتيجة انتهاء وفروغ الوقود الخاص به، الأمر الذي جعل التحكم به صعبًا وأنه يعد حطامًا فضائيًا الآن، وسوف يصطدم أجزاء منه بالقمر.

وأضاف أن صاروخ الفضائي "فالكون" يسير الآن في مدار عشوائي، وسيسقط على سطح القمر بسرعة 9300 كم في الساعة، وذلك عند منتصف الليل الجمعة 4 مارس، منوها بأن وزن الصاروخ يبلغ 4 أطنان.

اقرأ أيضًا:

- البحوث الفلكية يكشف حقيقة اصطدام أطنان من الخردة الفضائية بالقمر غدًا

القمر المعهد القومي للبحوث الفلكية صاروخ فضائي

الخبر التالى:

بعد قليل.. إغلاق شارع الهرم من المريوطية إلى ميدان الجيزة كليًا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| البحوث الفلكية: زلزالان شمالي شرق مدينة دهب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا