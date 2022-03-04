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اليوم.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الجيزة 6 ساعات

09:00 ص الجمعة 04 مارس 2022
اليوم.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق في الجيزة 6 ساعات

قطع مياه الشرب

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن مناطق: (المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة).

وقالت المحافظة، في بيان، إن الانقطاع يبدأ اعتبارا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة الموافق 4/3/2022 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 5/3/2022.

وأشارت المحافظة، إلى أن الانقطاع يأتي بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إحلال وتجديد طلمبات محطة مياه جزيرة الدهب.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الأعمال.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في ذلك.

وتهيب محافظة الجيزة، بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كما توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.

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