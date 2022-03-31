دار الإفتاء تنظم احتفالًا رسميًّا لاستطلاع هلال رمضان غدًا

كتب - محمود مصطفى:

تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالًا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا مساء غد الجمعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وما توصلت إليه لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وقال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية -في بيان اليوم الخميس- إن الحفلَ سوف يحضر فيه كل خالد عبد العال محافظ القاهرة نيابة عن رئيس الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نيابة عن شيخ الأزهر، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ومفتيا الجمهورية السابق والأسبق، ونقيب الأشراف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، وعدد كبير من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وسفراء الدول العربية والإسلامية.

وأكد مفتي الجمهورية أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستطلاع هلال شهر رمضان الكريم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بإعلان دار الإفتاء فيما يتعلق بالرؤية الشرعية لأهلَّة الشهور الهجرية وعدم الإعلان قبل التوقيت المحدد؛ تجنبًا لحدوث أي بَلبلة قد تحدث بين الناس جراء ذلك.