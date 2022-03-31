نقيب الأشراف: يجب استثمار شهر رمضان في التكاتف والوقوف بجانب الفقراء

كتب - محمود مصطفى:

هنأ محمود الشريف، نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار نقيب الأشراف، في بيان اليوم، إلى أنه يجب استثمار الشهر الكريم في التكاتف والتعاون، والوقوف بجانب الفقراء والبذل والعطاء لهم، مشيرا إلى أن الشهر الكريم فرصة سانحة لعمل الخير والتسامح ومضاعفة الأجر والثواب.

وقال نقيب الأشراف:"أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع".

ودعا الشريف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.