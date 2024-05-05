12 صورة من حديقة الأسماك.. إلغاء إجازات استعدادا لاحتفالات شم النسيم

كتب- محمد نصار:

عقد إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اجتماعًا بحديقة الأسماك في الزمالك (الجبلاية) مع مديري حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات وبحضور محمد جلال، مدير عام الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك.

يأتي ذلك في إطار استعداد الحدائق الإقليمية لاحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم والعطلات الصيفية وقرب عيد الأضحى المبارك.

وصرح "جلال"، بأن الاجتماع ناقش الوضع الحالي للحدائق وأهمية تكثيف أعمال رفع الكفاءة والنظافة وحسن استقبال الجماهير وتيسير دخولهم وتحركاتهم داخل الحدائق وإلغاء الإجازات للعاملين والأطباء البيطريين خلال فترة الأعياد حيث تشهد الحدائق استقبال الأعداد الغفيرة من المواطنين.

كما ناقش الاجتماع التنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية من أجل توفير وسائل الأمن والسلامة للزائرين من كل الأعمار، في إطار تنفيذ توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الإجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات.