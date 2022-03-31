اليوم صرت شيخًا.. شريف عامر يعلن وفاة والدته
كتب - أحمد عبدالمنعم:
أعلن الإعلامي شريف عامر، وفاة والدته صباح اليوم الخميس.
وقال عامر الذي يقدم برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة إم بي سي مصر، عبر حسابه على تويتر: "اكتملت دائرتها.. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله وأحب الأيام إلى قلبها.. انتقلت من الأضيق إلى الأوسع. اليوم، صرت شيخا. إلى اللقاء يا أمي".
اكتملت دائرتها. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في احب ايام الله و أحب الايام الى قلبها. انتقلت من الأضيق الى الأوسع.— Sherif Amer (@Sherif_Amer_) March 31, 2022
اليوم ، صرت شيخا.
الى اللقاء يا أمي.
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