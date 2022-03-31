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اليوم صرت شيخًا.. شريف عامر يعلن وفاة والدته

11:33 ص الخميس 31 مارس 2022
اليوم صرت شيخًا.. شريف عامر يعلن وفاة والدته

شريف عامر

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كتب - أحمد عبدالمنعم:

أعلن الإعلامي شريف عامر، وفاة والدته صباح اليوم الخميس.

وقال عامر الذي يقدم برنامج "يحدث في مصر"، على شاشة إم بي سي مصر، عبر حسابه على تويتر: "اكتملت دائرتها.. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله وأحب الأيام إلى قلبها.. انتقلت من الأضيق إلى الأوسع. اليوم، صرت شيخا. إلى اللقاء يا أمي".

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