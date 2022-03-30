رئيس "التثقيف بالإعلاميين": الإعلام حائط الصد الأول لبناء الوعي

كتب- مينا غالي:

قال أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن مصر تواجه حربًا شرسة من أهل الشر تتمثل فى تزييف وعي المواطن من خلال بث مفاهيم مغلوطة وكاذبة عن الدولة ومحاولة زرع اليأس والإحباط في العقول والنفوس والتشكيك بصورة مستمرة في مشروعات الدولة وإظهارها دائما بأنها في أضعف حالاتها، مشددًا على أن الإعلام يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة لا يمكن تجاهلها وهي بناء الوعي الزائف.

وأضاف "عدلي" في تصريح لمصراوي أنه يوجد أيضًا أكثر من مسار ومنهج لتنمية الوعي الوطني، موضحًا أن الاهتمام بتقديم أعمال درامية جادة وحقيقية تنقل للمواطنين حقائق الأمور مثلما شاهدنا في بعض الأعمال الدرامية مؤخرًا وننتظره في مسلسل "الأختيار ٣ "رمضان المقبل.

وأكد أن الدخول من بوابة الدراما كان له تأثير كبير على زيادة وعي المواطنين وإدراكهم أكاذيب الجماعة الإرهابية وقنواتها الإخبارية.