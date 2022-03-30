غرفة التطوير العقاري تساهم بمليون جنيه لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت غرفة التطوير العقاري، مساهمتها بمبلغ مليون جنيه لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك كمشاركة مجتمعية من المؤسسات ذات التأثير في المجتمع.

وأوضحت الغرفة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا التبرع جزء من مبادرة اتحاد الصناعات المصرية بمساندة الأسر الأكثر احتياجًا عبر التبرع بقيمة 2.5 مليون جنيه، إلى جانب تبرع كل غرفة من غرف الاتحاد بمبلغ مليون جنيه، وذلك في إطار مسئولية مؤسسات الدولة تجاه المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضافت الغرفة، أن اتحاد الصناعات المصرية يلعب دورًا محوريًا في التنسيق بين الحكومة وقطاع الصناعة ومنظمات المجتمع المدني في تطوير بيئة مواتية لمبادرات المسئولية المجتمعية للغرف التابعة، بالإضافة إلى تعزيز ورفع الوعي بمبادئ وممارسات المسئولية المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الغرفة، أن المسئولية المجتمعية تعتبر من أهم الواجبات الواقعة على عاتق الشركات والمؤسسات، كما أنها مسئولية من الشركات أعضاء الغرفة للمشاركة في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير خدمات متنوعة، كما أن فكرة المسئولية المجتمعية قائمة على النهوض المجتمعي ككل، وتحسين كافة الظروف المعيشية والاقتصادية.

وتابعت: أن الدولة أثناء النهضة العمرانية التي تنفذها حاليًا، فإنها تهتم أيضًا بمراعاة مصالح المواطنين ودعم المحتاجين، وهي استراتيجية عامة تنتهجها الدولة وتقوم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بالسير على نفس الطريق.