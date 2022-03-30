"تعليم الشيوخ" تؤيد إلغاء التشعيب بالثانوية العامة قبل اعتماده رسميًّا

مصراوي

باتت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، على مقربة من تطبيق قرار إلغاء نظام التشعيب بالثانوية العامة، على طلاب الصف الثاني الثانوي بدءًا من 2020/2023.

وذكر وزير التربية والتعليم، بداية العام الحالي، أن العمل بنظام التشعيب سيتم إلغاؤه؛ لتقتصر المرحلة الثانوية على "علمي وأدبي فقط"، دفعة الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل.

وكانت تسريبات مؤكدة خرجت خلال الفترة الماضية من وزارة التربية والتعليم، بأن إلغاء التشعيب يسير ويطبق حاليًّا، حسب امتحانات طلاب ثانية ثانوي هذا العام؛ وهو دفعة الثانوية العامة العام المقبل.

ورغم هذه التسريبات فإن هناك شائعات عن تراجع وزير التربية والتعليم عن هذا القرار؛ الأمر الذي جعل الوزير نفسه يخرج في تصريحات يؤكد فيها أن هذه شائعات وأن المؤتمر الصحفي الخاص بالثانوية العامة لم يحدد موعده بعض؛ مما يؤكد أن الوزارة تسير في إطار إلغاء التشعيب من العام المقبل.

وكانت الأمور تسير عادية الأمر حتى موعد تصريحات الوزير، والجميع يعمل في انتظار المؤتمر الصحفي المعلن عنه، حتى جاء اقتراح برغبة مؤيد للفكرة، والمقدم من رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ النائب الدكتور نبيل دعبس .

ويؤكد المقترح ضرورة التحول بداية من العام الدراسي المقبل لنظام العلمي والأدبي دون التشعيب بالقسم العلمي إلى علوم ورياضة، لفتح المجال أمام الطلاب في العلمي بصفة عامة للالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الهندسية العليا؛ نظرًا لانخفاض أعداد المتقدمين بتلك المعاهد والتي تصل إلى نسبة 10%.

وكشف دعبس أن هناك 55 معهدًا هندسيًّا عاليًا مهددة بالتوقف عن العمل؛ نظرًا لعدم الالتحاق بها، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على الاستثمار في مجال التعليم العالي وتشريد العمالة، مطالباً بضرورة فتح الالتحاق للمعاهد الهندسية العليا لطلاب العلمي علوم هذا العام وتطبيق نظام العلمي فقط والأدبي من العام المقبل مباشرة.

وطالب رئيس اللجنة بالعمل بنظام المواد الدراسية المؤهلة للانضمام إلى تلك المعاهد أو ما يُسمى "مواد القدرات" دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وأيدت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب وعلى لسان النائبة جيهان البيومي عضو اللجنة، اقتراح دعبس، قائلةً: "نعم لا بد من إلغاء التشعيب في الثانوية العامة والعودة إلى النظام القديم، والذي كان يدرس فيه الطلاب في قطاعَي الأدبي والعلمي، دون تشعيب لعلمي علوم ورياضة".

وأضافت البيومي، في تصريح خاص أدلت به إلى "مصراوي"، أن قرار وزير التربية والتعليم في هذا الشأن إيجابي جدًّا ويحمل بشرة خير للطلاب وأولياء الأمور، مؤكدة أن النظام الحالي للثانوية العامة لم يأت بجديد بل بالعكس أغلق باب الإبداع والعلم.

وأشارت عضو اللجنة إلى أن إلغاء التشعيب في مصلحة الطلاب؛ حيث سيكون أمام من لم يستطع دخول كلية الطب أو الكليات العلمية أن يدخل كلية الهندسة وهي من كليات القمة أيضًا.

وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن إلغاء التشعيب لن يكون عبئاً على أولياء الأمور، مؤكدةً أن الطلاب الذين يريدون النجاح والتميز عليهم الابتعاد عن دروس الخصوصية.

وكشفت البيومي أن الوزارة ستقوم بتقليل مواد طلاب العلمي بحيث يمكن أن تكون كثيرة؛ ولكنها أقل في مضونها وستحقق الغرض العلمي والتربوي.

ولفتت النائبة إلى أن قرار إلغاء التشعيب سيمثل في مضمون مجهود كبير من الطلاب في المذاكرة؛ ولكن فرص دخول الكليات العلمية سيكون أكثر حتى لو مجموعه أقل، مؤكدةً أن فرص طلاب علمي ستكون أكبر وتحقق طفرة في سوق العمل.